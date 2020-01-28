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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Советская символика в украинском ресторане стала предметом уголовного дела

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Советская символика в украинском ресторане стала предметом уголовного дела
Фото: Pixabay

Владельцы ресторана в Черниговской области Украины попали под уголовное преследование из-за использования советской символики и портретов коммунистических лидеров.

Дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики» возбудило областное управление национальной полиции Украины. Нарушителям из города Прилуки грозит до пяти лет лишения свободы.

На Украине с мая 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В списке, составленном Институтом национальной памяти, значатся 520 исторических личностей, имена которых должны исчезнуть из географических названий.

ДВа

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