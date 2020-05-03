В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС остаются очаги тления торфяников

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС к настоящему моменту локализованы все пожары в лесных массивах, однако, согласно последней информации ГСЧС Украины, отдельные очаги тления торфяников остались.

Известно, что к тушению возгораний в Киевской области привлечены 173 человека и 56 единиц техники. В Житомирской области с пожарами борются не менее 300 человек и 62 единицы техники.

Специалисты отмечают, что в зоне отчуждения, в Киевской области и самой столице Украины радиационная обстановка является стабильной. Показатели находятся в пределах допустимых значений.

Напомним, пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС вспыхнул 4 апреля. Пламя уничтожило около 11,5 тыс. га заповедных территорий. Ключевой причиной возникновения возгорания считается поджог.