В Испании за сутки скончалось минимальное число пациентов с COVID-19 с середины марта

Подчеркивается, что вышеуказанное количество умерших в Испании стало самым низким с 17 марта.

Отмечается также, что антирекорд в стране по смертности был выявлен 1 апреля, когда жертвами коронавирусной инфекции за 24 часа стали 950 человек. Согласно последней информации, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 25 264.