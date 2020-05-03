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В Испании за сутки скончалось минимальное число пациентов с COVID-19 с середины марта

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Испании за сутки скончалось минимальное число пациентов с COVID-19 с середины марта
коронавирус в Барселоне, Paco Freire/Keystone Press Agency

В воскресенье, 3 мая, средства массовой информации сообщили, что за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа скончались 164 человека. Это число является минимальным с середины марта.

Подчеркивается, что вышеуказанное количество умерших в Испании стало самым низким с 17 марта.

Отмечается также, что антирекорд в стране по смертности был выявлен 1 апреля, когда жертвами коронавирусной инфекции за 24 часа стали 950 человек. Согласно последней информации, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 25 264.

 
 
ЕТ
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