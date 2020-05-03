Количество зараженных COVID-19 в Тверской области достигло 661

Количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Тверской области за минувшие сутки увеличилось на 51. К настоящему моменту общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 661.

Областное правительство подчеркнуло, что все зараженные коронавирусной инфекцией изолированы, за ними постоянно наблюдают врачи. Значительная часть заболевших не имеет симптомов. Проводится работа с людьми, которые контактировали с заразившимися гражданами.