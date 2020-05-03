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Количество зараженных COVID-19 в Тверской области достигло 661

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных COVID-19 в Тверской области достигло 661
COVID-19, pixabay.com
Количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Тверской области за минувшие сутки увеличилось на 51. К настоящему моменту общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 661.
 
Областное правительство подчеркнуло, что все зараженные коронавирусной инфекцией изолированы, за ними постоянно наблюдают врачи. Значительная часть заболевших не имеет симптомов. Проводится работа с людьми, которые контактировали с заразившимися гражданами.
 
Ранее в воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксированы 10 633 новых случая заболевания.
ЕТ
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