Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Совфеде оценили призыв бывшего канцлера Германии к отмене антироссийских санкций

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили призыв бывшего канцлера Германии к отмене антироссийских санкций
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера снять антироссийские санкции.

Ранее Шредер заявил, что санкции в отношении РФ следует отменить из-за пандемии коронавируса нового типа.

Джабаров отметил, что бывший канцлер Германии выразил мнение, с которым согласны многие действующие политики, однако бояться произнести его вслух, поскольку опасаются давления "из-за океана". Сенатор добавил, что ограничительные меры против России приводят лишь к потерям в экономике стран ЕС.

ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью