В Совфеде оценили призыв бывшего канцлера Германии к отмене антироссийских санкций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера снять антироссийские санкции.
Ранее Шредер заявил, что санкции в отношении РФ следует отменить из-за пандемии коронавируса нового типа.
Джабаров отметил, что бывший канцлер Германии выразил мнение, с которым согласны многие действующие политики, однако бояться произнести его вслух, поскольку опасаются давления "из-за океана". Сенатор добавил, что ограничительные меры против России приводят лишь к потерям в экономике стран ЕС.