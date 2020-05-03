В Совфеде оценили призыв бывшего канцлера Германии к отмене антироссийских санкций

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3 мая 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера снять антироссийские санкции.

Ранее Шредер заявил, что санкции в отношении РФ следует отменить из-за пандемии коронавируса нового типа.

Джабаров отметил, что бывший канцлер Германии выразил мнение, с которым согласны многие действующие политики, однако бояться произнести его вслух, поскольку опасаются давления "из-за океана". Сенатор добавил, что ограничительные меры против России приводят лишь к потерям в экономике стран ЕС.