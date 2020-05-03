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Бывший канцлер Германии считает, что необходимо отменить антироссийские санкции

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tagesspiegel

Бывший канцлер Германии считает, что необходимо отменить антироссийские санкции
бывший канцлер Германии Герхард Шредер, Rainer_Droese, via www.imago-ima/www.imago-images.de
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер сделал важное заявление. По его мнению, санкции в отношении России, введенные Европейским Союзом после воссоединения РФ с Крымом, следует отменить. 
 
Шредер убежден, что сотрудничество с Россией необходимо в экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии COVID-19. Бывший канцлер заметил, что Москва, несмотря на "ужасное прошлое", готова взаимодействовать с новой Германией. Этот факт, считает политик, нельзя переоценить.
 
Герхард Шредер уверен, что РФ невозможно принудить к чему-либо посредством санкций. "Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", – добавил он.
ЕТ

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