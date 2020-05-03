Бывший канцлер Германии считает, что необходимо отменить антироссийские санкции

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер сделал важное заявление. По его мнению, санкции в отношении России, введенные Европейским Союзом после воссоединения РФ с Крымом, следует отменить.

Шредер убежден, что сотрудничество с Россией необходимо в экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии COVID-19 . Бывший канцлер заметил, что Москва, несмотря на "ужасное прошлое", готова взаимодействовать с новой Германией. Этот факт, считает политик, нельзя переоценить.

Герхард Шредер уверен, что РФ невозможно принудить к чему-либо посредством санкций. "Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", – добавил он.