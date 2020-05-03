В Госдуме прокомментировали отставку дочери Назарбаева: «Как гром среди ясного неба»

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3 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

К. Затулин, фото с сайта депутата

Первый заместитель председателя комитетапо делам СНГ Госдумы Константин Затулин прокомментировал решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о прекращении полномочий депутата сената республики Дариги Назарбаевой.

Дарига Назарбаева - дочь бывшего президента Казахстана Нурсулатана Назарбаева была вторым лицом республики. По оценке депутата Госдумы, «вся эта история как гром среди ясного неба». Затулин считает, что теперь нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий в Казахстане.

«Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена, или речь идет об увольнении по всем статьям», - рассуждает Затулин.

Политолог, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин высказал мнение, почему Токаев лишил полномочий дочь Нурсалтана Назарбаева.