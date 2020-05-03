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Таиланд зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом за сутки

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Таиланд зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом за сутки
анализ крови, pixabay.com
На территории Таиланда за прошедшие сутки были зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Уже третьи сутки подряд в стране не выявлено ни одной смерти от COVID-19.
 
Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин в рамках брифинга в Бангкоке заявил, что седьмой день подряд число новых заражений за сутки не поднимается выше 10.
 
Подчеркивается, что общее количество зараженных COVID-19 с начала эпидемии в Таиланде достигло 2969 человек, общее число жертв коронавируса нового типа – 54. Вылечились 2739 пациентов.
ЕТ

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