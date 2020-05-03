Таиланд зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом за сутки

На территории Таиланда за прошедшие сутки были зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Уже третьи сутки подряд в стране не выявлено ни одной смерти от COVID-19.

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин в рамках брифинга в Бангкоке заявил, что седьмой день подряд число новых заражений за сутки не поднимается выше 10.