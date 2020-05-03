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В Китае за сутки выявили два новых случая заражения COVID-19

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае за сутки выявили два новых случая заражения COVID-19
пробирки, pixabay.com
За минувшие сутки на территории Китая были выявлены лишь два новых случая заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили сегодня в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
 
За прошедшие 24 часа в стране выздоровели 28 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", летальных исходов не зафиксировано.
 
Подчеркивается, что из двух новых случаев заражения коронавирусом один является ввозным, а второй – локальным.
 
Известно, что в Китае все еще болеет 451 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
ЕТ

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