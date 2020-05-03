Источник: в США разрабатывают 14 видов вакцин от COVID-19

Журналисты телеканала NBC News со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что в стране в настоящий момент разрабатывают 14 видов вакцин от коронавируса нового типа.

Разработка проводится в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость", который призван резко сократить сроки создания вакцины против COVID-19 и уже до конца 2020 года получить 100 миллионов доз препарата.

Известно, что несколько недель назад количество разрабатываемых учеными вакцин снизилось с 93 до 14. В течение ближайших двух недель планируется провести испытания, после которых останется от шести до восьми типов препаратов.