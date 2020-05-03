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Источник: в США разрабатывают 14 видов вакцин от COVID-19

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: в США разрабатывают 14 видов вакцин от COVID-19
шприц, pixabay.com
Журналисты телеканала NBC News со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что в стране в настоящий момент разрабатывают 14 видов вакцин от коронавируса нового типа.
 
Разработка проводится в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость", который призван резко сократить сроки создания вакцины против COVID-19 и уже до конца 2020 года получить 100 миллионов доз препарата.
 
Известно, что несколько недель назад количество разрабатываемых учеными вакцин снизилось с 93 до 14. В течение ближайших двух недель планируется провести испытания, после которых останется от шести до восьми типов препаратов.
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