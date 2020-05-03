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Глава Крыма Аксенов выразил соболезнования родным погибших 2 мая 2014 года в Одессе

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Крыма Аксенов выразил соболезнования родным погибших 2 мая 2014 года в Одессе
Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов 2 мая выразил соболезнования родным и близким погибших шесть лет назад в Одессе.
Аксенов напомнил, что "2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов заживо сгорели десятки людей".

"Они погибли в огне, разожженном бандеровскими бандитами. Дым этого страшного костра и сегодня висит над Украиной, потому что бандеровщина остается краеугольным камнем идеологии режима, созданного в Киеве в 2014 году в результате государственного переворота".

Сегодня власти Украины обвиняют Россию в нежелании установить виновных в трагедии в Одессе.

Аксенов напомнил: "Преступления, совершенные неонацистами в Одессе и на Донбассе, являются логическим продолжением преступлений украинских националистов, совершенных в годы Второй мировой войны. Они стоят в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра, Хатыни, Волынской резней. Фактически это война власти с народом, которая ведется руками идейных наследников бандеровских палачей".

Глава Крыма сожалеет, что "за шесть лет мало что изменилось". "Преступники не наказаны. Режим, опирающийся на террор и управляемый заграничными кукловодами, обречен на провал. Уверен, что виновники одесского злодеяния обязательно получат по заслугам", - убежден Аксенов.

 

ИЧ

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