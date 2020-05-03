Власти Украины винят Россию в нежелании установить причины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

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3 мая 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото из соцсетей

Власти Украины винят Россию, якобы РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Шесть лет назад в Одессе погибли 48 человек. Большинство из них скончались в подожженном Доме Профсоюзов. 250 человек пострадали. Виновные не установлены и не названы до сих пор.

В МИД Украины заявляют, что Россия отказалась выдать бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и предоставила ему российское гражданство. В МИД Украины также заявили, что в рамках переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы "настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами".

В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет о ходе расследования событий в Одессе. Правозащитники отметили, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. В миссии отметили, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия МВД Украины говорит о предвзятости следствия.