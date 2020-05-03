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Журналисты Le Monde считают, что из-за пандемии COVID-19 лидерству США придет конец

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Monde

Журналисты Le Monde считают, что из-за пандемии COVID-19 лидерству США придет конец
флаг США, pixabay.com
Журналисты из французского издания Le Monde полагают, что пандемия коронавируса нового типа положила конец лидерству США, а также миропорядку, который был установлен после Второй мировой войны.
 
Авторы материала отмечают, что в дестабилизации существовашей ранее системы важнейшую роль сыграл подъем КНР. Журналисты подчеркивают, что задержска, с которой ВОЗ предупредила мир об опасности пандемии COVID-19, является свидетельством зависимости данной организации от Китая.
 
США в свою очередь больше не являются мировым лидером, как в прошлом веке. Текущий кризис серьезно ослабил страну.
 
Коронавирус также, как отмечают сотрудники Le Monde, нанес удар по единству Европы, вследствие чего Евросоюзу придется пересмотреть свое внутреннее устройство.
ЕТ

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