Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии Мельника от участия в церемонии в Берлине

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3 мая 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

посол Украины в Германии Андрей Мельник, фото из соцсети

Российский политик, сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.

Пушков считает, что этот поступок украинского дипломата не является какой-либо важной новостью. "Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации - в рубрике "Мелкие факты". Не более того", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Немецкая газета Tagesspiegel ранее сообщила, что посол Украины Андрей Мельник счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной армии из-за участия в мероприятии представителей России.

В субботу, 2 мая 2020 года, посол РФ в Германии Сергей Нечаев и посол Белоруссии в Германии Денис Сидоренко приняли по приглашению правящего бургомистра немецкой столицы Михаэля Мюллера участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Участники церемонии возложили венки у исторического здания, где в 1945 году располагался штаб советской 8-ой гвардейской армии. 2 мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в Берлине.