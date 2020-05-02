Российский посол прокомментировал отказ украинского посла возложить цветы в Берлине

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2 мая 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев высказался об отказе дипломата из Украины Андрея Мельника участвовать в церемонии возложения венков 2 мая в Берлине. "Это решение должно остаться на его совести", -считает российский посол.

2 мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции частей вермахта.

Сегодня вместе с российским послом белорусский дипломат Денис Сидоренко возложил венки у здания, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии.

На церемонии , посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине, также присутствовал бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер. Торжественная церемония прошла в Берлине "в сокращенном формате" из-за мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы. В них лежат воины-победители — и русские, и украинцы, и белорусы, и все, кто вместе сражался в единой армии единого государства, принес Победу над нацизмом и освободил Европу, победил в Великой Отечественной войне", — заявил Сергей Нечаев и подчеркнул, что "памятные даты и памятные места, где был советский воин-освободитель, забыты быть не должны".

Украинский посол Андрей Мельник был приглашен для участия в церемонии, однако он отклонил данное предложение