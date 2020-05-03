Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его кончине от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переболел коронавирусом нового типа, рассказал, как врачи собирались объявить о его кончине. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Джонсон отметил, что находился "не в самой блестящей форме" и знал, что у врачей были различные виды планов относительно того, как поступить, если "все пойдет крайне плохо".