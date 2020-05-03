Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его кончине от COVID-19

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его кончине от COVID-19
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Xinhua
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переболел коронавирусом нового типа, рассказал, как врачи собирались объявить о его кончине. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
 
Джонсон отметил, что находился "не в самой блестящей форме" и знал, что у врачей были различные виды планов относительно того, как поступить, если "все пойдет крайне плохо".
 
Британский премьер уточнил, что получал "литры кислорода" в больнице и часто думал, как будет выбираться из сложившейся ситуации. По мнению Бориса Джонсона, он является настоящим счастливчиком. Кроме того, он в очередной раз выразил благодарность своим лечащим врачам.
ЕТ

Общество

Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутствие маски. 4 тысячи рублей

Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутствие маски. 4 тысячи рублей

Жителям Подмосковья грозит штраф в размере четырех тысяч рублей с 12 мая, если они не будут носить маску в общественном месте. Проверят полицейские, сотрудники ГИБДД и других правоохранительных органов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

У Татьяны Васильевой тест на коронавирус дал положительный результат