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Борис Джонсон и Кэрри Симондс назвали сына в честь их дедушек и врачей, вылечивших премьера от COVID-19

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонсон и Кэрри Симондс назвали сына в честь их дедушек и врачей, вылечивших премьера от COVID-19
pexels.com

Британский премьер Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс назовут сына в честь их дедушек и врачей, вылечивших премьера от коронавирусной инфекции COVID-19.

Молодая мама написала в соцсетях, что их с Джонсоном зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.  По ее уточнению, Уилфредом звали деда Бориса Джонсона, а Лоури - ее деда. Николас - так звали сразу двух врачей, которые в апреле "спасли Борису жизнь".

 Борис Джонсон в апреле болел коронавирусом. 29 апреля Симондс родила сына в лондонской больнице. Британский премьер выздоровел и вернулся к работе. 

Для 32-летней Симондс сын - первенец. У 55-летнего Джонсона уже есть четверо взрослых детей от двух женщин.

 

ИЧ

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