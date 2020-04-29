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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын
Борис Джонсон. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia Press Service

Британский премьер-министр Борис Джонсон вновь стал отцом. Его невеста Кэрри Саймондс родила мальчика. О беременности 31-летней Саймондс стало известно в конце февраля. Тогда же пара сообщила о помолвке.

«Ранее утром в больнице Лондона у пары родился мальчик. Он здоров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», - заявили в канцелярии Джонсона.

Отмечается, что Саймондс стала матерью впервые, тогда как для 54-летнего Джонсона это не первый ребенок. У него есть четверо детей от прошлого брака, внебрачная дочь, а также ходят слухи о еще одном внебрачном ребенке.

Ранее Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусом.

АБ

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