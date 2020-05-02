В Италии суточное число смертей из-за коронавируса вновь выросло

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2 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, Италия

Жертвами нового коронавируса в Италии за сутки стали 474 человека. Об этом заявил департамент гражданской защиты страны. Это почти в два раза больше, чем было зафиксировано за вчерашний день, 1 мая.

Общее число скончавшихся составило 28 710. Динамика в 474 смертей стала самой высокой с 21 апреля - тогда прирост составлял 534.

30 апреля в Италии было зарегистрировано рекордное число вылечившихся — 4693 человека. Всего в стране коронавирус диагностирован у 209 328 человек, суточный прирост составляет 1900 новых случаев.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте принес соотечественникам свои извинения за экономические трудности, которые жителям страны пришлось испытать из-за охватившей Италию эпидемии коронавируса.