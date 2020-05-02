Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Италии суточное число смертей из-за коронавируса вновь выросло

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Италии суточное число смертей из-за коронавируса вновь выросло
pixabay.com, Италия

Жертвами нового коронавируса в Италии за сутки стали 474 человека. Об этом заявил департамент гражданской защиты страны. Это почти в два раза больше, чем было зафиксировано за вчерашний день, 1 мая.

Общее число скончавшихся составило 28 710. Динамика в 474 смертей стала самой высокой с 21 апреля - тогда прирост составлял 534.

30 апреля в Италии было зарегистрировано рекордное число вылечившихся — 4693 человека. Всего в стране коронавирус диагностирован у 209 328 человек, суточный прирост составляет 1900 новых случаев.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте принес соотечественникам свои извинения за экономические трудности, которые жителям страны пришлось испытать из-за охватившей Италию эпидемии коронавируса.

НС

Общество

Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутстве маски. 4 тысячи рублей

Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутстве маски. 4 тысячи рублей

Жителям Подмосковья грозит штраф в размере четырех тысяч рублей с 12 мая, если они не будут носить маску в общественном месте. Проверят полицейские, сотрудники ГИБДД и других правоохранительных органов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Культура

У Татьяны Васильевой тест на коронавирус дал положительный результат

Аргументы НеделиИнтервью