Премьер-министр Италии попросил прощения у жителей страны

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте принес соотечественникам свои извинения за экономические трудности, которые жителям страны пришлось испытать из-за охватившей Италию эпидемии коронавируса.
Конте признал, что власти страны не сумели оперативно организовать финансовую поддержку для бизнеса и жителей страны. Он заверил, что власти Италии приложат все усилия, чтобы как можно быстрее решить возникшие проблемы.
«От лица правительства я извиняюсь и заверяю вас, что мы продолжим добиваться как можно более быстрых выплат и финансирования», - заявил премьер-министр Италии.