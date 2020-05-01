Премьер-министр Италии попросил прощения у жителей страны

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1 мая 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте принес соотечественникам свои извинения за экономические трудности, которые жителям страны пришлось испытать из-за охватившей Италию эпидемии коронавируса.

Конте признал, что власти страны не сумели оперативно организовать финансовую поддержку для бизнеса и жителей страны. Он заверил, что власти Италии приложат все усилия, чтобы как можно быстрее решить возникшие проблемы.

«От лица правительства я извиняюсь и заверяю вас, что мы продолжим добиваться как можно более быстрых выплат и финансирования», - заявил премьер-министр Италии.