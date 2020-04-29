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За сутки в Италии количество жертв коронавируса увеличилось на 323 человека

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в Италии количество жертв коронавируса увеличилось на 323 человека
пробирки, pixabay.com
За минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа в Италии увеличилось на 323 человека. Соответствующую информацию предоставили в среду, 29 апреля, в Службе гражданской обороны.
 
Общее число жертв COVID-19 на территории Италии достигло 27 682. Известно, что за прошедшие 24 часа выздоровели 2 311 пациентов. В общей сложности вылечились 71 252 человека.
 
Отмечается, что количество зараженных коронавирусом нового типа в стране без учета выздоровевших и умерших продолжает снижаться – за сутки на 548 человек.
ЕТ

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