За сутки в Италии количество жертв коронавируса увеличилось на 323 человека

За минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа в Италии увеличилось на 323 человека. Соответствующую информацию предоставили в среду, 29 апреля, в Службе гражданской обороны.

Общее число жертв COVID-19 на территории Италии достигло 27 682. Известно, что за прошедшие 24 часа выздоровели 2 311 пациентов. В общей сложности вылечились 71 252 человека.

Отмечается, что количество зараженных коронавирусом нового типа в стране без учета выздоровевших и умерших продолжает снижаться – за сутки на 548 человек.