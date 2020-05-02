Глава МВД Молдавии заразился коронавирусом

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2 мая 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Войку, Фото: politia.md

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил, что у него подтвердился коронавирус. По его словам, болезнь протекает не в тяжелой форме, поэтому министр находится дома на самоизоляции.

«Чтобы избежать ложной информации в СМИ, хочу подтвердить, что результат моего анализа на COVID-19 оказался положительным», — написал Войку в соцсети. Он добавил, что все процессы в МВД «под контролем», за ход работы «отвечают госсекретари и главы отделов».

Власти Молдавии сообщали ранее о 3980 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся составляло122.