Собак начали обучать находить больных коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

2 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, собака

Французские кинологи проверяют новый способ обнаружения людей, заразившихся коронавирусом, обучая собак узнавать их по запаху. Уже есть первые результаты и они обнадеживают.

Обучение началось 30 апреля. В них участвуют семь служебных собак, в основном бельгийские овчарки.

В качестве образца используются смоченные потом заразившихся COVID-19 компрессы. Ученые утверждают, что собаки заразиться не смогут, поскольку пока присутствие коронавируса в поту не подтверждено.

Если эксперимент будет удачным, кинологи могли бы помочь сэкономить время при проверках в аэропортах, морских портах и даже в очередях в супермаркеты.

Ученые из Университета Пенсильвании в США также предположили, что собаки способны выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции по запаху. В Штатах в эксперименте участвуют восемь лабрадоров-ретриверов. Отмечается, что если эти животные покажут успешные результаты, то мир получит новую неинвазивную методику диагностирования носителей COVID-19.

Подобные исследования проводятся в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Доказано, что собаки способны выявлять малярию и даже онкологические заболевания.

Кинолог Владимир Голубев не исключил возможности того, что собаки могут определять заболевших коронавирусом. Он считает, что если это подтвердится, то животные смогут оказать неоценимую помощь в борьбе с COVID-19.