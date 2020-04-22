Кинолог предположил, что собаки смогут выявлять больных коронавирусом

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22 апреля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Кинолог Владимир Голубев не исключил возможности того, что собаки могут определять заболевших коронавирусом. Он считает, что если это подтвердится, то животные смогут оказать неоценимую помощь в борьбе с COVID-19.

Голубев предположил, что собаки могут выявлять тех людей, у которых коронавирус протекает без симптомов. «У каждой болезни есть свой запах, который способна учуять собака... Есть вероятность, что COVID-19 имеет свой специфический запах, который и будет распознавать животное», - объяснил кинолог.

Он отметил, что сейчас собаки умеют определять такие болезни, как малярия, болезнь Паркинсона, диабет и даже онкология.