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В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российских медиков, которых сами и пригласили

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российских медиков, которых сами и пригласили
Фото: pixabay.com

В Боснии и Герцеговине попросили российских военных врачей о помощи, однако министерство безопасности республики не пустило специалистов на территорию страны. В ведомстве объяснили это тем, что подобные решения не в их компетенции.

В министерстве заявили, что вопросы подобного уровня должны решаться в президиуме Боснии и Герцеговины, который состоит из представителя сербов (Милорад Додик), хорватов (Желько Комшич) и бошняков (Шефик Джаферович).

«МВД БиГ согласилось с мнением министерства обороны и поэтому как уполномоченное ведомство по контролю за госграницей не потребовало срочного созыва совета министров БиГ», - заявили в ведомстве.

АБ

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