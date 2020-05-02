Босния и Герцеговина пригласила российских врачей и отказала им во въезде

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2 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Боснию и Герцеговину не пустили приглашенных ранее военных медиков из России. Министр безопасности страны Фахрудин Радончич отказал специалистам во въезде в страну.

Отмечается, что ранее председатель президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович попросил российских врачей о помощи в городе Мостар. В МИД страны предупредили министерство безопасности о том, что 29 специалистов из России должны получить разрешение на въезд в республику.

«Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум», - сообщили в ведомстве о случившемся.