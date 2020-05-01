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Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не врать журналистам

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не врать журналистам
Белый дом, pixabay.com
Вечером в пятницу, 1 мая, стало известно, что новая пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в рамках первого за год брифинга дала важное обещание журналистам. Она заявила, что не будет обманывать СМИ.
 
Кейли Макинани заявила, что будет регулярно проводить брифинги, в отличие от своих предшественниц. "Я никогда не буду врать вам", – подчеркнула она.
 
Напомним, последний брифинг проводила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс больше года назад – в марте 2019 года. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп объяснил, что это он попросил ее не устраивать пресс-конференции, так как журналисты якобы несправедливо к ней относились. Затем пост пресс-секретаря заняла Стефани Гришем, которая за время своего пребывания в должности не провела ни одного официального брифинга.
ЕТ

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