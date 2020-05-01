СМИ: в США создали тест, способный выявлять носителя COVID-19 до его «заразности»

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1 мая 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

лаборатория, pixabay.com

Издание The Guardian сообщило, что ученые, работающие на вооруженные силы США, создали новый тест на наличие коронавируса, который якобы может выявить носителя инфекции до того, как он станет заразным.

Подчеркивается, что данный тест был разработан в ходе реализации проекта Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, который занимался выявлением отравления на ранней стадии при использовании биологического или химического оружия. На фоне пандемии COVID-19 проект оперативно перепрофилировался. Ученые отмечают, что новый тест сможет выявлять вирус в крови инфицированного человека в течение суток после заражения, до того, как проявятся симптомы, и за несколько дней до того, как заболевший станет заразным для окружающих.