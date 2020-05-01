ВОЗ: глобальный режим ЧС в связи с COVID-19 остается в силе

Аргументы Недели → В мире 13+

1 мая 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

градусник, pixabay.com

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 1 мая, заявил, что организация оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

В рамках брифинга в Женеве Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 по-прежнему является чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения добавил, что следующее заседание комитета по ЧС в связи с коронавирусом нового типа будет созвано в течение ближайших 90 дней.