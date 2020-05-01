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В Греции за сутки выявлен 21 новый случай заражения COVID-19

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Греции за сутки выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Греция, pixabay.com
За минувшие сутки на территории Греции выявили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию в пятницу, 1 мая, предоставило министерство здравоохранения страны.
 
Известно, что в общей сложности в стране к настоящему моменту подтверждены 2612 случаев заражения коронавирусом нового типа. В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 пациентов. В обычные палаты переведены 75 человек, состояние которых улучшилось.
 
Общее число жертв COVID-19 в Греции составило 140 человек. За прошедшие 24 часа в стране никто от коронавируса не скончался.
ЕТ
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