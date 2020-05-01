В Греции за сутки выявлен 21 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Греции выявили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию в пятницу, 1 мая, предоставило министерство здравоохранения страны.

Известно, что в общей сложности в стране к настоящему моменту подтверждены 2612 случаев заражения коронавирусом нового типа. В отделениях интенсивной терапии интубированы 36 пациентов. В обычные палаты переведены 75 человек, состояние которых улучшилось.