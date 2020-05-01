Украина получила от США $14,5 миллиона для борьбы с коронавирусом

Известно, что Украина получила более 12 миллионов долларов для укрепления местного здравоохранения. Кроме того, Киеву выделили 2,4 миллиона долларов с целью оказания поддержки
уязвимым слоям населения. В общей сложности США за минувшие два десятка лет оказали украинской стороне помощь в сфере здравоохранения на 362 миллиона долларов.
Из других стран постсоветского пространства больше всех получил Азербайджан – примерно 2,2 миллиона долларов. Армении и Грузии выделили по 1,7 миллиона долларов, Казахстану – 1,6 миллиона, Белоруссии – 1,3 миллиона, а Молдавии направили 1,2 миллиона.