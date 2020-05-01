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Украина получила от США $14,5 миллиона для борьбы с коронавирусом

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украина получила от США $14,5 миллиона для борьбы с коронавирусом
доллары, pixabay.com
Соединенные Штаты выделили Украине 14,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом нового типа. Данная сумма во много раз больше тех, которые Вашингтон направил другим постсоветским республикам.
 
Известно, что Украина получила более 12 миллионов долларов для укрепления местного здравоохранения. Кроме того, Киеву выделили 2,4 миллиона долларов с целью оказания поддержки уязвимым слоям населения. В общей сложности США за минувшие два десятка лет оказали украинской стороне помощь в сфере здравоохранения на 362 миллиона долларов.
 
Из других стран постсоветского пространства больше всех получил Азербайджан – примерно 2,2 миллиона долларов. Армении и Грузии выделили по 1,7 миллиона долларов, Казахстану – 1,6 миллиона, Белоруссии – 1,3 миллиона, а Молдавии направили 1,2 миллиона.
ЕТ
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