Мишустин перед уходом на больничный выделил 500 млн рублей на выплаты россиянам за границей

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей, и они не могут вернуться на родину из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID.

Документ был подписан главой правительства 30 апреля и сегодня, 1 мая, опубликован на сайте кабмина. Бюджетные ассигнования выделены МИДу России из резервного фонда правительства "на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, ... имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию".

В пояснительной записке к документу говорится, что эти деньги, как и выделенные в начале апреля 500 млн рублей, "пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды". Также при необходимости финансовую помощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых россияне находятся в иностранном государстве.

В четверг, 30 апреля, Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусной инфекции. Он вынужден уйти на карантин и лечиться. Временно его заменит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков рассказал, что премьер-министр будет лечиться от коронавирусной инфекции в больнице под наблюдением медицинского персонала.