В Нью-Йорке коронавирус унес жизни еще 202 человек

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Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать 25 лет. Правда стоит он 6 млн.долларов и все это в бездуховных США
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1 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать 25 лет. Правда стоит он 6 млн.долларов и все это в бездуховных США
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