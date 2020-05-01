В Нью-Йорке коронавирус унес жизни еще 202 человек

Количество новых жертв коронавирусной инфекции в Нью-Йорке за минувшие сутки составило 202 человека. Согласно последней информации мэра города Билла де Блазио, выявлены еще 2637 случаев заболевания.

В общей сложности в Нью-Йорке 162 212 случаев заражения коронавирусом нового типа, в больницы попали 41 648 граждан. Скончался 12 571 пациент.

Билл де Блазио подчеркнул, что количество больных, поступающих в клиники, ежедневно снижается. 31 марта были госпитализированы 850 человек, а 29 апреля – 136 пациентов. Все меньше людей врачи помещают в реанимации или отделения интенсивной терапии.