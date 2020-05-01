Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Япония бесплатно поставит перспективное средство против коронавируса в 43 страны

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Япония бесплатно поставит перспективное средство против коронавируса в 43 страны
шприц, pixabay.com
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна начнет бесплатную поставку в 43 страны препарата "Авиган" в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой COVID-19.
 
По словам дипломата, интерес к "Авигану", который также известен под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир", очень большой в других странах. Япония получила просьбы о поставке препарата от 80 государств. К настоящему моменту Токио удалось договориться о деталях транспортировки лекарства с 43 странами.
 
Министр подчеркнул, что речь идет о клинических испытаниях, поэтому в каждую страну будет направлено количество "Авигана", достаточное для лечения максимум 100 человек.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью