Япония бесплатно поставит перспективное средство против коронавируса в 43 страны

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна начнет бесплатную поставку в 43 страны препарата "Авиган" в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой COVID-19.

По словам дипломата, интерес к "Авигану", который также известен под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир", очень большой в других странах. Япония получила просьбы о поставке препарата от 80 государств. К настоящему моменту Токио удалось договориться о деталях транспортировки лекарства с 43 странами.