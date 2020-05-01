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Власти Мальты начинают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Times of Malta

Власти Мальты начинают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19
Мальта, pixabay.com
Сегодня премьер-министр Мальты Роберт Абела сообщил, что с понедельника, 4 мая, власти страны будут постепенно снимать ограничения, которые были ранее введены из-за распространения COVID-19.
 
В начале следующей недели на территории Мальты откроются некоторые магазины, а уже к концу месяца планируется возобновить работу остальных. Также с понедельника жители страны получат возможность собираться в группы из четырех человек. Известно, что в общественных местах мальтийцы по-прежнему будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра. 
 
Кроме того, кафе, рестораны и парикмахерские не будут работать еще как минимум три недели. Аэропорт тоже будет закрыт.
ЕТ
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