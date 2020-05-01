Власти Мальты начинают снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

Сегодня премьер-министр Мальты Роберт Абела сообщил, что с понедельника, 4 мая, власти страны будут постепенно снимать ограничения, которые были ранее введены из-за распространения COVID-19.

В начале следующей недели на территории Мальты откроются некоторые магазины, а уже к концу месяца планируется возобновить работу остальных. Также с понедельника жители страны получат возможность собираться в группы из четырех человек. Известно, что в общественных местах мальтийцы по-прежнему будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра.

Кроме того, кафе, рестораны и парикмахерские не будут работать еще как минимум три недели. Аэропорт тоже будет закрыт.