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В Испании от коронавируса уже скончались 24 824 человека

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Испании от коронавируса уже скончались 24 824 человека
pixabay.com

В Испании за сутки от коронавируса скончался 281 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 24 824 пациента.

Общее число выявленных при помощи тестов случаев заражения в регионе уже превысило 215 тысяч, количество выздоровевших- 114 678.

Испания сейчас на четвертом месте по количеству жертв коронавирусной инфекции  и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.

Режим повышенной готовности, введенный в регионе 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий.

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ЕЧ

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