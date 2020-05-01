Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эмомали Рахмон направил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asiaplustj.info

Эмомали Рахмон направил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: официальный сайт президента Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил 12,4 млн сомони из Резервного фонда президента для дополнительных выплат к заработной плате медиков в течение трех месяцев, а также приплюсовал свою месячную зарплату на счет, созданный для сбора средств для борьбы с коронавирусом в республике.

По данным министерства здравоохранения и соцзащиты Таджикистана, в стране зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса: 10 – в Согдийской области и пять – в Душанбе. 

В Таджикистане ожидают визит миссии ВОЗ.

Ранее президент Таджикистана призывал перенести пост в Рамазан на другое время.

ДВа

Здоровье

Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

Московский врач-реаниматолог рассказала, какие больные с пневмонией или коронавирусом чаще всего попадают в реанимацию. Она отметила, что это могут быть как пожилые люди, так и молодёжь.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью