Эмомали Рахмон направил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

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1 мая 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asiaplustj.info

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: официальный сайт президента Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил 12,4 млн сомони из Резервного фонда президента для дополнительных выплат к заработной плате медиков в течение трех месяцев, а также приплюсовал свою месячную зарплату на счет, созданный для сбора средств для борьбы с коронавирусом в республике.

По данным министерства здравоохранения и соцзащиты Таджикистана, в стране зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса: 10 – в Согдийской области и пять – в Душанбе.

В Таджикистане ожидают визит миссии ВОЗ.

Ранее президент Таджикистана призывал перенести пост в Рамазан на другое время.