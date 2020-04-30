В ООН считают, что коронавирус унесет еще много жизней

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30 апреля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia Press Service/Global Look Press, Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что коронавирус может унести еще много жизней по всему миру, в особенности в странах, которые меньше готовы к борьбе с пандемией COVID-19.

Гуттереш обеспокоен в связи с недостатком сплоченности с развивающимися странами в вопросе снабжения их необходимым для борьбы с коронавирусом и для устранения экономических и социальных последствий кризиса, к которому привел COVID-19.

Гутерреш напомнил, что раньше был запущен глобальный план гуманитарного реагирования на общую сумму два миллиарда долларов для финансирования борьбы с коронавирусом в беднейших странах мира. Генсек добавил, что благодаря мерам ООН в 52 страны Африки было доставлено около 1,2 тыс. тонн наборов для тестирования на коронавирус и других необходимых предметов медицинского назначения.

Ранее исполнительный директор Всемирной продпрограммы заявил, что COVID-19 представляет глобальную гуманитарную катастрофу.