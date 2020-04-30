В Совфеде прокомментировали призыв Рады усилить давление на РФ

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30 апреля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Владимир Джабаров. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на принятое Радой постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Российскую Федерацию.

Джабаров отметил, что сейчас весь мир старается сотрудничать и помогать друг другу, но Украина продолжает выступать с подобного рода заявлениями. «Мне кажется, трудно охарактеризовать подобное выступление. Потому что оно пронизано какой-то ненавистью к нашей стране, хотя Россия для этого ничего не делала», - сказал Джабаров.

Он выразил мнение, что все подобные заявления Украины в итоге так ни к чему и не приведут, но ухудшат и без того сложные отношения с Россией.