В Совфеде прокомментировали призыв Рады усилить давление на РФ

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на принятое Радой постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Российскую Федерацию.
Джабаров отметил, что сейчас весь мир старается сотрудничать и помогать друг другу, но Украина продолжает выступать с подобного рода заявлениями. «Мне кажется, трудно охарактеризовать подобное выступление. Потому что оно пронизано какой-то ненавистью к нашей стране, хотя Россия для этого ничего не делала», - сказал Джабаров.
Он выразил мнение, что все подобные заявления Украины в итоге так ни к чему и не приведут, но ухудшат и без того сложные отношения с Россией.