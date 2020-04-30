Пожилые супруги после 73 лет совместной жизни умерли от коронавируса в один день

Аргументы Недели → В мире 13+

30 апреля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: USA Today

фото: pixabay.com

Прожившая 73 года в браке американская супружеская пара умерла в один день, 18 апреля, с разницей в шесть часов. Причиной смерти стал диагностированный у обоих коронавирус нового типа.

Согласно источнику, сначала смертельно опасный диагноз поставили 8 апреля жене - 92-летней Мэри Кеплер, а 12 апреля обоих супругов госпитализировали. Тест 94-летнего Уилфорда Кеплера тоже показал положительный результат.

«Они знали, что их ожидало, и спокойно отнеслись к этому», - поделилась внучка Натали Ламеки, отметив, что родственников положили в одну палату и сдвинули им кровати.

Женщина отметила, что бабушка и дедушка пережили Великую депрессию, Вторую мировую войну и Вьетнамскую войну.

Ранее сообщалось, как переболевшая «испанкой» женщина заразилась коронавирусом в 106 лет.