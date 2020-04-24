Переболевшая «испанкой» женщина заразилась коронавирусом в 106 лет

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24 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Malaga Hoy

Фото: pixabay.com

Невестка выздоровевшей после коронавируса нового типа 106-летней женщины Аны дель Валье рассказала, как ее свекровь переболела испанским гриппом, пандемия которого была в 1918 году.

“Про испанский грипп она всегда рассказывала, что умерла ее сестра...что они жили в деревне”, - вспоминает Паки Санчес, отметив, что ее свекрови тогда было семь лет.

По ее словам, Ану отправили за молоком для всей семьи, а через некоторое время нашли лежащей под деревом с очень высокой температурой.

Отмечается, что с 2012 года Ана дель Валье живет в доме престарелых в Испании, но с 9 марта учреждение закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом одного из постояльцев. Однако 20 марта инфекцию обнаружили у женщины. Кроме того, она стала одним из самых пожилых людей в Европе, кто переболел COVID-19.

Ранее главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев назвал отличия обычной пневмонии от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.