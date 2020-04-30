Набирающему популярность на выборах президента США Джо Байдену вытащили сексуальный скелет из шкафа

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30 апреля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

По результатам опроса американцев из штата Огайо, лидером президентских гонок является Джо Байден. Однако его триумф омрачён сексуальным скандалом, который произошёл почти 20 лет назад.



В то время Джо был сенатором, а помощницей работала девушка по имени Тара Рид. Однажды Байден прижал девушку к стене, залез ей под юбку рукой. Тара понимала, что за такие действия босса никто не привлечёт к ответственности, тем не менее, попыталась восстановить справедливость. Девушка сообщила о случившемся членам партии, но те никак не отреагировали. Тогда жертва обратилась в отдел по работе с персоналом Сената. В итоге её начали притеснять на работе и постепенно уволили.



Мать девушки обращалась на телевидение, но результата это не принесло. Сейчас Тара Рид намерена рассказать всему миру правду о политике. Несмотря на то, что уголовное дело возбудить из-за срока давности не получится, женщина намерена раскрыть подробности забытого случая.



Политические эксперты предполагают, что резонансное сообщение бывшей помощницы может негативно отразиться на рейтинге Джо Бадена. Пока что он обгоняет Дональда Трампа по популярности на 6%.



