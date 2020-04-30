Ученые назвали самые опасные сопутствующие коронавирусу заболевания

Аргументы Недели → В мире 13+

30 апреля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Эксперты из организации ISARIC пришли к выводу, что у 50% пациентов с коронавирусом есть от одного до нескольких хронических заболеваний.

В частности, смертность у людей, страдающих деменцией (это синдром деградации памяти, который встречается у пожилых людей), на 39% выше по сравнению с другими категориями заболевших.

Риск летального исхода на 37% больше у пациентов с ожирением, на 31% чаще гибнут люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек тоже увеличивают вероятность заразиться и умереть от коронавируса.

Ученые также рассчитали влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни. Как выяснилось, мужчины, которые скончались от коронавируса, могли жить еще примерно 13 лет, а женщины – 11 лет.

Ранее в ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России.