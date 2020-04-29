В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения 29 апреля оценила ситуацию с коронавирусом нового типа в России. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сегодня выступила в рамках круглого стола на тему COVID-19.

В организации заметили, что темп роста заболеваемости в России в последние десять дней снижается. Вуйнович подчеркнула, что в ближайшие две недели следует внимательно наблюдать за ситуацией, однако ВОЗ надеется, что стране удастся добиться контроля над эпидемией, который даст возможность перейти в фазу поэтапного ослабления ограничительных мер.