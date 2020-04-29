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В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России
ВОЗ, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
Всемирная организация здравоохранения 29 апреля оценила ситуацию с коронавирусом нового типа в России. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сегодня выступила в рамках круглого стола на тему COVID-19.
 
В организации заметили, что темп роста заболеваемости в России в последние десять дней снижается. Вуйнович подчеркнула, что в ближайшие две недели следует внимательно наблюдать за ситуацией, однако ВОЗ надеется, что стране удастся добиться контроля над эпидемией, который даст возможность перейти в фазу поэтапного ослабления ограничительных мер.
 
Мелита Вуйнович рассчитывает на то, что тенденция снижения случаев заражения на территории РФ будет продолжаться.
ЕТ

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