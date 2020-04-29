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Во Франции количество жертв коронавируса превысило 24 тысячи

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во Франции количество жертв коронавируса превысило 24 тысячи
вспышка коронавируса во Франции, Panoramic/Keystone Press Agency
Количество жертв коронавируса нового типа во Франции превысило к настоящему моменту 24 тысячи человек. Соответствующую информацию в среду, 29 апреля, предоставило министерство здравоохранения страны.
 
За прошедшие сутки во Франции скончались 427 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". В минувший вторник общее число умерших от COVID-19 на территории страны составляло 23 660 человек, сегодня этот показатель достиг 24 087.
 
Подчеркивается, что 15 053 пациента скончались в больницах, а 9 034 – в социальных и медико-социальных учреждениях.
ЕТ

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