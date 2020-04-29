Вертолет НАТО пропал с радаров в Греции

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29 апреля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вертолет, pixabay.com

В среду, 29 апреля, вертолет НАТО пропал с экранов радаров. Когда диспетчеры "потеряли" летательный аппарат, он пролетал неподалеку от греческого острова Кефалония в Ионическом море.

О том, что вертолет Североатлантического альянса внезапно пропал с экранов радаров сообщили сегодня вечером журналисты.

Предполагается, что на борту воздушного судна могли находиться от трех до шести человек. К настоящему моменту начата поисково-спасательная операция. Устанавливаются все обстоятельства и причины "исчезновения" вертолета НАТО.