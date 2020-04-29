Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Вертолет НАТО пропал с радаров в Греции

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вертолет НАТО пропал с радаров в Греции
вертолет, pixabay.com

В среду, 29 апреля, вертолет НАТО пропал с экранов радаров. Когда диспетчеры "потеряли" летательный аппарат, он пролетал неподалеку от греческого острова Кефалония в Ионическом море.

О том, что вертолет Североатлантического альянса внезапно пропал с экранов радаров сообщили сегодня вечером журналисты.

Предполагается, что на борту воздушного судна могли находиться от трех до шести человек. К настоящему моменту начата поисково-спасательная операция. Устанавливаются все обстоятельства и причины "исчезновения" вертолета НАТО.

ЕТ

Жаркое из блогов

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

"Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью