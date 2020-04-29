Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

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29 апреля 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Кападоккия, Турция

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса - число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований.

Коджа отметил, что уровень летальности от пневмонии COVID-19 в Турции является самым низким в Европе. Министр подчеркнул, что если если продлить карантинные меры до конца мая, нового роста числа зараженных COVID-19 не должно быть.

Около 60% больных коронавирусом живут в Стамбуле, и заслугой турецких властей является то, что удалось сдержать распространение заболевания в 20-миллионном мегаполисе, добавил Коджа.

Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 3 тысячи, общее число заразившихся превысило 117 тысяч, умерли за сутки 89 человек.

Ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что к концу мая текущего года в стране начнут открываться отели, получившие "сертификаты здоровья". Эти гостиницы откажутся от "шведского стола".