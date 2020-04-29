Опубликовано видео, как «используют» в США макеты уникальной военной техники России

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29 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

pixabay.com, военные

В США военные во время учений для отработки ударов по противнику в качестве мишеней все чаще стали использовать макеты уникальной российской техники, или "модернизируют" собственную технику под нее.

Аналитики улыбаются и недоумевают, зачем "тренироваться на собственной технике, которая якобы имитирует противника лишь своим внешним видом? Если российское вооружение превосходит американское, то здесь не помогут даже тренировки на полигонах". При этом отработка удара по российской технике, пусть даже и во время учений, не может не вызывать озабоченности.

На следующий год Пентагон планирует увеличить количество высокоточного оружия. Для этого правительство делает дополнительные денежные вливания в военный бюджет. На вооружение поступят современные противокорабельные крылатые ракеты.