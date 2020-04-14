США увеличивают военный арсенал против Китая и России

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14 апреля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

На следующий год Пентагон планирует увеличить количество высокоточного оружия. Для этого правительство делает дополнительные денежные вливания в военный бюджет. На вооружение поступят современные противокорабельные крылатые ракеты. Они оснащаются современной электроникой, благодаря чему противоракетная система противника не сможет их обнаружить.



Новые ракеты можно запускать не только с кораблей, но и с истребителей. Американские офицеры ещё несколько лет назад заявляли, что постепенно с вооружения будут сняты ракеты Tomahawk. Новая американская ракета имеет ряд схожих характеристик с российской ракетой «Калибр», однако уступает ей по ряду показателей. Пока что Пентагон проигрывает гонку вооружений России в гиперзвуковом оружии. Американские эксперты предполагают, что такой тип оружия может оказаться эффективнее, чем ядерные силы.



Крылатые ракеты США создаются с целью самостоятельного наведения на вражеский объект. Дальность поражения целей составит порядка 1600 километров. Выход США из договора ДРСМД развязывает руки американским военным. В качестве потенциального врага Вашингтон рассматривает не только Россию, но и Китай. Театром военным действий могут стать прибрежные районы государств, поэтому в конфликте будут принимать участие корабли.



