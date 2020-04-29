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Дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за угрозы взрыва

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за угрозы взрыва
Хофбург, pixabay.com
Полиция столицы Австрии Вены в среду, 29 апреля, проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург. Данные меры принимаются из-за поступивших ранее сообщений о бомбе, якобы заложенной в здании.
 
Отмечается, что в Хофбурге также находится резиденция президента Австрии. Сейчас территорию вокруг дворца эвакуируют и оцепляют.
 
Полицейские, которые находятся на месте, обыскивают здание и пытаются выяснить, действительно ли в нем заложено взрывное устройство. Устанавливается личность человека, который сообщил правоохранителям о бомбе во дворце.
ЕТ

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