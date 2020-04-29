Дворец Хофбург в Вене эвакуируют из-за угрозы взрыва

Полиция столицы Австрии Вены в среду, 29 апреля, проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург. Данные меры принимаются из-за поступивших ранее сообщений о бомбе, якобы заложенной в здании.

Отмечается, что в Хофбурге также находится резиденция президента Австрии . Сейчас территорию вокруг дворца эвакуируют и оцепляют.

Полицейские, которые находятся на месте, обыскивают здание и пытаются выяснить, действительно ли в нем заложено взрывное устройство. Устанавливается личность человека, который сообщил правоохранителям о бомбе во дворце.